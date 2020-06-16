Бастрыкин запросил доклад о перестрелке с четырьмя погибшими в Ингушетии

Руководство Следственного комитета России по Республике Ингушетия подготовит доклад председателю ведомства Александру Бастрыкину о перестрелке с четырьмя погибшими, которая произошла в регионе. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

— Председатель СК России поручил руководству СУ СК России по Республике Ингушетия доложить об обстоятельствах перестрелки в г. Назрани, в результате которой погибли люди, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 июня примерно в 13:00 мск на окраине Альтиевского административного округа города произошла перестрелка между местными жителями, в результате которой четыре человека погибли и ещё трое были госпитализированы с ранениями.