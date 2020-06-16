Осуждённого в США за сговор с целью кибератак программиста Лисова депортируют в Россию

Россиянин Станислав Лисов, приговорённый в прошлом году американским судом к четырём годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, доставлен в аэропорт для депортации на родину. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух, передаёт РИА "Новости".

— Самолёт должен вылететь до шести часов вечера... Если никаких сюрпризов нам не устроят какие-нибудь службы в момент посадки на борт, — приводит агентство его слова.

Россиянин был доставлен в аэропорт из центра временного содержания, где находятся лица, ожидающие депортации. Его сопровождали два представителя иммиграционной службы США, за процессом наблюдали российские дипломаты. Как уточнил адвокат, благодаря их участию удалось добиться депортации его подзащитного буквально за несколько дней, хотя ожидание в иммиграционной тюрьме может длиться месяцами.