В Британии умер самый известный кот в стране по кличке Боб

В Великобритании скончался самый известный рыжий кот по кличке Боб, ставший героем нескольких книг о себе, одна из которых была экранизирована. Об этом сообщил его хозяин, уличный музыкант Джеймс Боуэн, передаёт портал Bookseller.

— Боб спас мне жизнь. Вот так просто. Я получал от него гораздо больше, чем дружбу. Он помог мне обрести цель и направление, которых у меня не было. Успех, которого мы добились вместе благодаря нашим книгам и фильмам, был настоящим чудом, — написал он.

Джеймс и Боб встретились в 2007 году на улице и быстро подружились. Музыкант тратил на лечение лапы животного последние деньги и пытался найти ему новых хозяев, но питомец уже не хотел уходить. Поэтому пришлось брать нового друга на выступления, и тот быстро проникся этим занятием, привлекая к артисту больше слушателей. Затем уже сам музыкант привык к новому товарищу.

Этот факт сильно изменил жизнь Боуэна: благодаря заботе о коте он смог побороть свою зависимость, а рыжий компаньон помог обрести ему популярность сперва в Великобритании, а затем и по всему миру. В 2012 году издательство Hodder & Stoughton выпустило первый тираж книги про Джеймса и его необычного кота. Следом вышли ещё две книги — "Мир глазами кота Боба" и "Подарок от кота Боба" — и несколько иллюстрированных адаптаций для детей.

Суммарный тираж книг про рыжего кота составил около восьми миллионов, они были переведены на 40 языков. В 2016 году увидел свет фильм про питомца в главной роли, где главным актёром был он же. Роль хозяина сыграл британский актёр Люк Тредэвэй, хотя и Боуэн тоже появлялся на экране. В скором времени ожидается выход сиквела "Подарок от кота Боба", в котором рыжий актёр тоже успел сыграть.