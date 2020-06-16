Владимир Путин может посетить главный храм Вооружённых сил РФ 22 июня

Визит президента РФ Владимира Путина в главный храм Вооружённых сил России, который находится в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, ожидается в День памяти и скорби, 22 июня. Об этом ТАСС рассказал председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

— Полноценные богослужения уже начались, они идут ежедневно, литургия служится. Единственное, что сейчас больше для военнослужащих, в ограниченном количестве — до посещения президента, до 22 июня включительно. После 22 июня, я думаю, что вместе с "Дорогой памяти" весь комплекс заработает в полную мощность. Да, [ожидается, что президент посетит собор в День памяти и скорби], — рассказал он.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что посещение храма входит в рабочий план российского лидера, однако точную дату он не назвал.