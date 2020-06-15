Хозяин необычного котика Люк из Филадельфии, США, поделился в "Твиттере" видео, на котором пушистый вместе со своим другом ел из миски сухой корм. И, казалось бы, обычная картина, если бы не способ, которым котик решил пообедать. Широко раскрывая рот, полосатый вгрызался в корм, набирая побольше, словно экскаватор. Под роликом Люк пошутил: "Какой на свете свинокот ест вот так?"
Видео © Twitter / Luke in Philadelphia
Пользователи Интернета принялись шутить, сравнивая котика с бегемотом и змеёй, а кто-то начал делиться фото и видео со своими питомцами, которые, очевидно, обучались в той же школе этикета, что и полосатик Люка. Смешной ролик парня посмотрели около восьми миллионов раз, а пост с ним набрал 575 тыс. лайков и 184 тыс. ретвитов, пишет Metro.
Фото © Twitter / Luke in Philadelphia
Чёрный кот такой: окей, Карл, какого чёрта
Это я схомячил четверть своего буррито за один укус
У твоего кота в роду были змеи?
Фото © Twitter / Wolf of Words
Но не все пользователи разделили веселье. Многие заметили, что это нормальное поведение для котика, выросшего с братьями и сёстрами, и посоветовали завести отдельные миски для каждого питомца. Так пушистик не будет чувствовать угрозу, что у него отберут еду. А напуганный кот таким образом съедает больше положенного, что может привести к ожирению и проблемам со здоровьем.
WOW-video
Кот с такой жадностью ел сухой корм, что видео с ним завирусилось в Сети, насмешив абсолютно каждого
сегодня в 10:55
На Reddit увидели, что происходит, если окунуть одуванчик в воду, и к такому не был готов никто
вчера в 09:00
Хозяйка сняла реакцию кота, который впервые попробовал мороженое, и это невероятно смешно
10 июня, 11:15