Кот с такой жадностью ел сухой корм, что видео с ним завирусилось в Сети, насмешив абсолютно каждого

Хозяин необычного котика Люк из Филадельфии, США, поделился в "Твиттере" видео, на котором пушистый вместе со своим другом ел из миски сухой корм. И, казалось бы, обычная картина, если бы не способ, которым котик решил пообедать. Широко раскрывая рот, полосатый вгрызался в корм, набирая побольше, словно экскаватор. Под роликом Люк пошутил: "Какой на свете свинокот ест вот так?"

Видео © Twitter / Luke in Philadelphia

Пользователи Интернета принялись шутить, сравнивая котика с бегемотом и змеёй, а кто-то начал делиться фото и видео со своими питомцами, которые, очевидно, обучались в той же школе этикета, что и полосатик Люка. Смешной ролик парня посмотрели около восьми миллионов раз, а пост с ним набрал 575 тыс. лайков и 184 тыс. ретвитов, пишет Metro.

Фото © Twitter / Luke in Philadelphia

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Фото © Twitter / Wolf of Words