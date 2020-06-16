В Москве полицейские накрыли наркопритон в квартире

На юго-востоке столицы в районе Печатники правоохранительным органам удалось ликвидировать наркопритон в квартире. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что в ходе проверки полицейские задержали 40-летнего ранее судимого жителя Москвы, который регулярно предоставлял наркозависимым лицам свою жилплощадь на ул. Кухмистерова, где те и употребляли запрещённые вещества. За это хозяин квартиры в качестве вознаграждения получал от гостей наркотические средства.

— Далее при обследовании жилого помещения, санкционированного Московским городским судом, полицейские обнаружили и изъяли шприцы и иные предметы, используемые для изготовления и потребления наркотических средств, а также один свёрток с неизвестным веществом. Данное вещество будет направлено на экспертизу в рамках уголовного дела, — отметили в полиции.