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В Москве полицейские накрыли наркопритон в квартире

Хозяин предоставлял свою жилплощадь наркозависимым, за что получал от них запрещённые вещества.

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Фото © ТАСС / Жбанков Михаил

На юго-востоке столицы в районе Печатники правоохранительным органам удалось ликвидировать наркопритон в квартире. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что в ходе проверки полицейские задержали 40-летнего ранее судимого жителя Москвы, который регулярно предоставлял наркозависимым лицам свою жилплощадь на ул. Кухмистерова, где те и употребляли запрещённые вещества. За это хозяин квартиры в качестве вознаграждения получал от гостей наркотические средства.

Далее при обследовании жилого помещения, санкционированного Московским городским судом, полицейские обнаружили и изъяли шприцы и иные предметы, используемые для изготовления и потребления наркотических средств, а также один свёрток с неизвестным веществом. Данное вещество будет направлено на экспертизу в рамках уголовного дела, — отметили в полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Для подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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