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В Коми двое подростков утонули в реке

В данный момент ведётся поиск тел мальчиков.

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Фото © ТАСС / Осетров Юрий

В Республике Коми недалеко от деревни Важкурья Корткеросского района двое мальчиков в возрасте 13 и 14 лет утонули во время купания в реке Вычегда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Отмечается, что трагедия произошла днём 16 июня. В данный момент органами следствия проводится проверка по факту несчастного случая.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, принимаются меры по поиску тел несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что в поиске тел утонувших подростков задействовано 28 человек, а также десять единиц техники.

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