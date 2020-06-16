В Коми двое подростков утонули в реке

В Республике Коми недалеко от деревни Важкурья Корткеросского района двое мальчиков в возрасте 13 и 14 лет утонули во время купания в реке Вычегда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Отмечается, что трагедия произошла днём 16 июня. В данный момент органами следствия проводится проверка по факту несчастного случая.
— Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, принимаются меры по поиску тел несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что в поиске тел утонувших подростков задействовано 28 человек, а также десять единиц техники.