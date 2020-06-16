В Саратовской области выпускникам школ выдали недействительные аттестаты

Выпускникам школ в Саратовской области пообещали заменить недействительные аттестаты, которые выдавались ученикам до соответствующего приказа Минпросвещения России. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

— Выдача аттестатов в регионе осуществляется с 15 июня… Выданные ранее аттестаты должны быть признаны недействительными по причине технической ошибки. В нашем регионе это единичные случаи, о которых Министерству образования известно из анонимных обращений на горячую линию, — рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что школьные аттестаты будут заменены автоматически без дополнительных заявлений. Отмечается, что это никак не повлияет на поступление выпускников в колледжи или вузы.

По данным Министерства образования Саратовской области, в этом году в школах региона девятые классы окончили 23,1 тысячи учеников, а 11-е — более 10,9 тысячи.