Минюст США подал иск на Болтона за публикацию секретных данных в его мемуарах

Минюст США подал иск в федеральный суд округа Вашингтон с требованием запретить публикацию мемуаров бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает Bloomberg.

— Совет национальной безопасности, который имел право ознакомиться с рукописью книги, определил "значительный объём секретной информации", которую Болтона попросили удалить, — говорится в сообщении.

Согласно заявлению истца, экс-помощник не дождался окончания рецензирования и объявил о своих планах опубликовать книгу. По версии властей, Болтон взял на себя "обязательства перед США", когда занял свой пост, а теперь нарушает их.

В свою очередь его адвокат Чак Купер заявил, что книга прошла "самый интенсивный разбор" в СНБ США за всю историю его существования, и обвинил правительство в попытке использовать предлог "национальной безопасности" для цензуры.

Ранее Лайф сообщал, что в книге под названием The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") Болтон резко критикует власти страны, в том числе и президента Дональда Трампа, который, по версии автора, допустил немало ошибок на своём посту.