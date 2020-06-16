Минюст США подал иск на Болтона за публикацию секретных данных в его мемуарах

Минюст США подал иск в федеральный суд округа Вашингтон с требованием запретить публикацию мемуаров бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает Bloomberg.
— Совет национальной безопасности, который имел право ознакомиться с рукописью книги, определил "значительный объём секретной информации", которую Болтона попросили удалить, — говорится в сообщении.
Согласно заявлению истца, экс-помощник не дождался окончания рецензирования и объявил о своих планах опубликовать книгу. По версии властей, Болтон взял на себя "обязательства перед США", когда занял свой пост, а теперь нарушает их.
В свою очередь его адвокат Чак Купер заявил, что книга прошла "самый интенсивный разбор" в СНБ США за всю историю его существования, и обвинил правительство в попытке использовать предлог "национальной безопасности" для цензуры.
Ранее Лайф сообщал, что в книге под названием The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") Болтон резко критикует власти страны, в том числе и президента Дональда Трампа, который, по версии автора, допустил немало ошибок на своём посту.
Напомним, Болтон был уволен с должности помощника президента в сентябре 2019 года. Трамп объяснил это решение возникшими в ходе работ разногласиями, а также тем, что Болтон "совершил некоторые очень крупные ошибки". По словам президента, рекомендации советника могли привести к шестой мировой войне.