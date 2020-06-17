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Психолог назвал одну из главных угроз для детей во время длинных каникул

По словам эксперта, за время пандемии коронавируса дети стали активнее пользоваться Интернетом.

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Фото © Pixabay

За время длинных летних каникул у многих детей может появиться зависимость от Интернета. Это приведёт к тому, что школьники будут заходить на опасные сайты, которые не предназначены для несовершеннолетних. Об этом сообщил психолог Иван Карнаух.

Всегда существуют злосчастные общества, которые можно найти в Интернете, свободное время приучило их сидеть в Интернете. Интернет затягивает, особенно школьников затягивают игры, — передаёт URA.RU его слова.

По словам эксперта, сначала школьников могут завлечь компьютерные игры, а потом они вполне могут перейти и на другие сайты, негативно влияющие на психику. Часами сидеть в Сети детей приучил коронавирус, у них просто выработался условный рефлекс, добавил Карнаух. Если вовремя не отучить детей сидеть за гаджетами, позднее могут возникнуть проблемы. И любая попытка родителей ограничить время ребёнка в Сети может привести к конфликтам.

Ранее главный педиатр Москвы дал совет, до какого возраста детям лучше не давать гаджеты.

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