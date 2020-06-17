"Был в очень длительном карантине". Осуждённый в США за кибермошенничество россиянин вернулся на родину — видео

Российский программист Станислав Лисов, которого американский суд приговорил к четырём годам тюрьмы за кибермошенничество, вернулся на родину. В международном аэропорту Шереметьево его встретили журналисты. О депортации Лисова в Россию стало известно накануне.

По словам программиста, несмотря на то что в последние сутки до депортации он толком не спал, весь перелёт из США он не мог сомкнуть глаз из-за радости от того, что возвращается в Москву. Теперь же Лисову осталось провести 14-дневный карантин.

— Я знаю, что у меня [впереди] две недели карантина. Как это будет происходить, я сейчас узнаю в процессе, мне по пути расскажут. Я и до этого был в карантине очень длительном, — рассказал депортированный россиянин.