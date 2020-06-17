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"Был в очень длительном карантине". Осуждённый в США за кибермошенничество россиянин вернулся на родину — видео

Мужчину арестовали в 2017 году в Испании, после чего экстрадировали в Соединённые Штаты.

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Российский программист Станислав Лисов, которого американский суд приговорил к четырём годам тюрьмы за кибермошенничество, вернулся на родину. В международном аэропорту Шереметьево его встретили журналисты. О депортации Лисова в Россию стало известно накануне.

По словам программиста, несмотря на то что в последние сутки до депортации он толком не спал, весь перелёт из США он не мог сомкнуть глаз из-за радости от того, что возвращается в Москву. Теперь же Лисову осталось провести 14-дневный карантин.

Я знаю, что у меня [впереди] две недели карантина. Как это будет происходить, я сейчас узнаю в процессе, мне по пути расскажут. Я и до этого был в карантине очень длительном, — рассказал депортированный россиянин.

Напомним, россиянина Станислава Лисова задержали в 2017 году в Барселоне. Позже Испания выдала его по запросу США. Лисова обвинили в похищении почти миллиона долларов и попытке провести другие махинации на сумму свыше четырёх миллионов долларов с помощью чужих банковских карт.

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