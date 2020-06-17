Администратора паблика "Омбудсмен полиции" оставили под стражей до 22 июля

Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу на арест администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова, который обвиняется в распространении порнографии. На заседании фигурант дела просил ограничиться мерой пресечения, не связанной с лишением свободы.
— Сложилось впечатление, что я злостный нарушитель, который гигабайтами распространял порнографию. Я добрый, миролюбивый, законопослушный человек. За одну фотографию, выложенную в закрытом чате, держать меня под стражей негуманно, — заявил Худяков.
Однако Московский городской суд постановил оставить ему меру пресечения без изменения. Таким образом, Игорь Худяков будет находиться в СИЗО до 22 июля.
Как ранее сообщал Лайф, фигурантом этого же дела является создатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов. По версии следствия, в сентябре 2018 года Воронцов вместе с сообщниками в закрытых группах распространял порнографические материалы некой женщины.