Администратора паблика "Омбудсмен полиции" оставили под стражей до 22 июля

Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу на арест администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова, который обвиняется в распространении порнографии. На заседании фигурант дела просил ограничиться мерой пресечения, не связанной с лишением свободы.

— Сложилось впечатление, что я злостный нарушитель, который гигабайтами распространял порнографию. Я добрый, миролюбивый, законопослушный человек. За одну фотографию, выложенную в закрытом чате, держать меня под стражей негуманно, — заявил Худяков.

Однако Московский городской суд постановил оставить ему меру пресечения без изменения. Таким образом, Игорь Худяков будет находиться в СИЗО до 22 июля.