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Администратора паблика "Омбудсмен полиции" оставили под стражей до 22 июля

В ходе суда Худяков заявил, что держать его в СИЗО "за одну фотографию" негуманно.

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Фото © Pixabay

Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу на арест администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова, который обвиняется в распространении порнографии. На заседании фигурант дела просил ограничиться мерой пресечения, не связанной с лишением свободы.

Сложилось впечатление, что я злостный нарушитель, который гигабайтами распространял порнографию. Я добрый, миролюбивый, законопослушный человек. За одну фотографию, выложенную в закрытом чате, держать меня под стражей негуманно, — заявил Худяков.

Однако Московский городской суд постановил оставить ему меру пресечения без изменения. Таким образом, Игорь Худяков будет находиться в СИЗО до 22 июля.

Как ранее сообщал Лайф, фигурантом этого же дела является создатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов. По версии следствия, в сентябре 2018 года Воронцов вместе с сообщниками в закрытых группах распространял порнографические материалы некой женщины.

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