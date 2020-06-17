Утверждено итоговое расписание сдачи ЕГЭ в 2020 году

Пробные экзамены выпускники российских школ будут сдавать 29 и 30 июня, а резервными днями для тех, у кого несколько экзаменов выпадают на одну дату, назначены 24 и 25 июля. Сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые планируют в этом году поступить в высшие учебные заведения. Остальным же аттестаты с итоговыми оценками были выданы в дистанционной форме до 15 июня.