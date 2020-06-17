НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Утверждено итоговое расписание сдачи ЕГЭ в 2020 году

Датами для пробных экзаменов остаются 29 и 30 июня, а резервными днями назначены 24 и 25 июля.

120
Post cover

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Министерство просвещения РФ утвердило окончательный график сдачи ЕГЭ. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации. Как и сообщалось ранее, первый экзамен пройдёт 3 июля, последний — 23 июля.

Графика © LIFE

Пробные экзамены выпускники российских школ будут сдавать 29 и 30 июня, а резервными днями для тех, у кого несколько экзаменов выпадают на одну дату, назначены 24 и 25 июля. Сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые планируют в этом году поступить в высшие учебные заведения. Остальным же аттестаты с итоговыми оценками были выданы в дистанционной форме до 15 июня.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что с 20 июня у абитуриентов появится возможность подачи документов для поступления в вузы в дистанционной форме. Также стало известно, что школьники, которые по уважительным причинам пропустят сдачу экзаменов в июле, смогут сделать это в августе.

Выбор редакции

Loading...