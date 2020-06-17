Минобороны РФ показало видео сопровождения российских Ту-95МС истребителями США

Министерство обороны РФ опубликовало видео планового полёта над Тихим океаном четырёх стратегических российских ракетоносцев Ту-95МС, часть которого проходила при сопровождении американскими истребителями F-22.
Полёт, который длился 11 часов, Ту-95МС выполняли над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана, недалеко от границы России и США.
Напомним, 15 июня российские истребители Су-27 поднялись для перехвата бомбардировщиков В-52H ВВС США и разведывательных самолётов, которые были зафиксированы над Балтикой на значительном удалении от границ РФ.