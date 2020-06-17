Омбудсмен Мерзлякова: На Урале нарушения при голосовании по поправкам будут отслеживать через соцсети

Центр общественного наблюдения, который следит за легитимностью проведения выборов в Свердловской области, будет отслеживать нарушения при голосовании по поправкам в конституцию через социальные сети. Об этом Лайфу рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Она рассказала, что раньше наблюдателям выделяли площадку, чтобы следить за процессом голосования через Интернет, но на сегодняшний день это слишком трудоёмко и, благодаря дистанционной форме, не всегда реализуемо.

— Поэтому мы делаем очень просто: мы сажаем ребят, молодёжную избирательную комиссию, и они отслеживают все социальные сети, в которых будет что-то написано, — объясняет Мерзлякова. — Например, человек приходит на избирательный участок, а за него уже проголосовали, и он пишет об этом в "Фейсбуке" или где-то ещё. Наши ребята это отслеживают и выезжают, причём абсолютно оперативно: там выделяется много транспорта.

Отметим, что с участием Центра общественного наблюдения в Свердловской области прошли уже три выборные кампании, в частности, выборы губернатора в 2017 году и выборы президента РФ в 2018-м.