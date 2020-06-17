Nord Stream 2 подала апелляцию против решения регулятора ФРГ по "Северному потоку — 2"

Оператор проекта строительства "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG подал апелляцию в Верховный региональный суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства ФРГ. Как сообщает ТАСС, компания настаивает на том, что 23 мая 2019 года трубопровод был завершён с точки зрения экономической функциональности.

— На основании действующей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в несколько миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своём плане по изменению газовой директивы, — отметил оператор.

Федеральное сетевое агентство ФРГ 15 мая отказалось освобождать компанию Nord Stream 2 от требований обновлённой Газовой директивы ЕС по заявке от 10 января 2020 года. По мнению регулятора, газопровод "Северный поток — 2", согласно федеральному закону об энергетическом хозяйстве страны, к 23 мая 2019 года нельзя было считать завершённым проектом.