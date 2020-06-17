В Башкирии четвёртые сутки ищут туристов, пропавших после сплава по реке

В Башкирии ищут четырёх туристов, которые пропали без вести несколько дней назад. Двое мужчин и две девушки совершали сплав по реке Юрюзани к востоку от Уфы, однако до конечной точки маршрута так и не добрались.

Как стало известно Лайфу, группа туристов решила не регистрироваться в местном МЧС, а лишь попросила местного жителя довезти их до места старта, а позже встретить на финише. Но в назначенное время мужчина никого не дождался, после чего заявил в полицию.

Трое суток поиски пропавших не давали никаких результатов. Были задействованы все оперативные службы районов и ближайших населённых пунктов, к поискам подключились даже местные жители. Лишь на четвёртый день вертолёт заметил силуэты, похожие на туристов. Сейчас туда направляется группа спасателей.

Ранее Лайф сообщал о группе рыбаков, которые пропали на Камчатке несколько дней назад. Судно шло из Петропавловска-Камчатского и перевернулось в Авачинской бухте. Катер подняли на сушу, однако пропавших рыбаков до сих пор не нашли.