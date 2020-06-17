Газманов рассказал о благодарности от проституток за песню "Путана"

Российский эстрадный певец Олег Газманов рассказал, как группа проституток хотела отблагодарить его за песню "Путана". По словам артиста, женщины высоко оценили текст песни и пообещали бесплатно обслужить весь музыкальный коллектив Газманова. Кроме того, секс-работницы подарили певцу большой букет.

— Стоит человек пять-шесть путан, таких откровенных тёлок. Подходят: "Олег, как же ты про нас спел. Не лгал, ничего. Вот все нас, значит, это, а ты..." И такой букет гигантский. "Мы готовы всю группу бесплатно обслужить". И дают мне такой букет, — рассказал народный артист России в эфире шоу "Музыкалити" на ютуб-канале Gazgolder.