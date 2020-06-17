В Калининградской области отменят обсервацию для туристов, но с одним условием

В Калининградской области планируют в ближайшее время отменить двухнедельную обсервацию, которая обязательна для прибывающих в регион. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.
— В ближайшее время (ориентир 22–24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее двух ночей), — написал он в "Инстаграме".
Также туристов могут обязать предоставлять справку об отсутствии CoViD-19. Данный вопрос находится на стадии обсуждения. Кроме того, региональные власти намерены разрешить ресторанам открыть летние веранды при соблюдении всех необходимых требований и рекомендаций Роспотребнадзора.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что страна начнёт открывать туристический сезон с 1 июля. Это коснётся самых популярных у россиян регионов — Кубани и Крыма. На полуострове призвали туристов смело бронировать отдых со второго месяца лета.