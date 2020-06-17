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В Калининградской области отменят обсервацию для туристов, но с одним условием

Сейчас изоляция является обязательной для всех приезжих, за исключением местных жителей, владельцев недвижимости в регионе и тех, кто арендовал в области квартиру или дом.

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Фото © Pixabay

В Калининградской области планируют в ближайшее время отменить двухнедельную обсервацию, которая обязательна для прибывающих в регион. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

В ближайшее время (ориентир 22–24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее двух ночей), — написал он в "Инстаграме".

Также туристов могут обязать предоставлять справку об отсутствии CoViD-19. Данный вопрос находится на стадии обсуждения. Кроме того, региональные власти намерены разрешить ресторанам открыть летние веранды при соблюдении всех необходимых требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что страна начнёт открывать туристический сезон с 1 июля. Это коснётся самых популярных у россиян регионов — Кубани и Крыма. На полуострове призвали туристов смело бронировать отдых со второго месяца лета.

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