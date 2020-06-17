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Никаких компенсаций. Семья погибшего в ДТП Захарова подтвердила решение не брать деньги от Ефремова

Ранее адвокат артиста заявлял, что ему якобы удалось договориться с братом погибшего водителя о выплате денег.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Адвокат семьи 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, Александр Добровинский опроверг информацию о том, что его доверители согласились на предложенную артистом компенсацию.

В СМИ появились измышления о согласии семьи принять компенсацию. Сегодня я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта, и семья не хочет принимать никакие компенсации, — рассказал защитник Лайфу.

Добровинский добавил, что он и брат погибшего "открыты ко всем встречам с кем бы то ни было". И, чтобы в дальнейшем не возникали слухи, он предложил организовать встречу в присутствии одного-двух известных публичных людей, заслуживающих полное доверие общества.

Как сообщал Лайф, ранее Добровинский заявил, что семья Захарова негативно восприняла то, что актёр записал видеообращение с извинениями и предложением компенсации, а не обратился к родственникам лично. Близкие погибшего хотят справедливого расследования и суда.

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