Никаких компенсаций. Семья погибшего в ДТП Захарова подтвердила решение не брать деньги от Ефремова

Адвокат семьи 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, Александр Добровинский опроверг информацию о том, что его доверители согласились на предложенную артистом компенсацию.

— В СМИ появились измышления о согласии семьи принять компенсацию. Сегодня я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта, и семья не хочет принимать никакие компенсации, — рассказал защитник Лайфу.

Добровинский добавил, что он и брат погибшего "открыты ко всем встречам с кем бы то ни было". И, чтобы в дальнейшем не возникали слухи, он предложил организовать встречу в присутствии одного-двух известных публичных людей, заслуживающих полное доверие общества.