Вновь на допрос. К Михаилу Ефремову приехали сотрудники полиции

Домой к Михаилу Ефремову приехали сотрудники полиции, актёра должны вновь доставить на допрос по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Следователи надеются установить новые факты причин и обстоятельств аварии, а также провести иные следственные действия.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм.