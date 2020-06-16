Адвокат Ефремова рассказал о "категоричном" пожелании актёра сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы устроившего пьяное ДТП в центре Москвы актёра Михаила Ефремова, заявил, что его подзащитный, находящийся под домашним арестом, просил избрать ему другую меру пресечения.

— Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьёзно разговаривали, когда "домашний арест" выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не даёт. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО, — сказал Пашаев в интервью Starhit.ru.

По его словам, Ефремов "места себе не находит" из-за случившегося и отказывается от еды. Он уточнил, что с момента аварии актёра до сих пор не осматривали медики, поскольку тот отказывается от медпомощи. Он также уточнил, что раньше артист не садился пьяным за руль, но в тот вечер сделал это из-за смерти близкого друга.