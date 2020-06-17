Михаила Ефремова снова увезли на допрос. Общаться с журналистами он отказался — видео

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Сотрудники ФСИН второй раз за сегодняшний день приехали в квартиру к Михаилу Ефремову, где он отбывает домашний арест, и увезли актёра на допрос.

На многочисленные вопросы журналистов он ответил: "Я не могу отвечать на ваши вопросы, потому что у меня подписка о неразглашении".