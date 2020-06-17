Михаила Ефремова снова увезли на допрос. Общаться с журналистами он отказался — видео

Видео: LIFE
Сотрудники ФСИН второй раз за сегодняшний день приехали в квартиру к Михаилу Ефремову, где он отбывает домашний арест, и увезли актёра на допрос.
На многочисленные вопросы журналистов он ответил: "Я не могу отвечать на ваши вопросы, потому что у меня подписка о неразглашении".
Это уже второй визит правоохранителей в дом Ефремова за сегодня, однако первый раз они уехали без него. Кроме того, сегодня артиста навещали его дочь и сын — Вера и Борис. Они воспользовались своим ключом от чёрного хода, через который ранее покинули квартиру сотрудники ФСИН.