Дети Ефремова через чёрный ход приехали навестить арестованного отца — видео

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Дети актёра Михаила Ефремова от брака с Софьей Кругликовой приехали навестить отца, находящегося под домашним арестом. Вера и Борис воспользовались своим ключом от чёрного хода, через который ранее покинули квартиру сотрудники ФСИН. Правоохранители приезжали, чтобы забрать артиста на очередной допрос, однако уехали без него.

Напомним, Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы после того, как сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его внедорожник на полной скорости вылетел на встречку и врезался в фургон Lada, в результате чего водитель скончался в реанимации.