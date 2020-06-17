"У меня дочка маленькая!" Сотрудница банка разжалобила преступника и сорвала ограбление — видео

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Житель подмосковного Подольска вооружился травматическим пистолетом и отправился грабить банк. Однако горе-налётчика подвела собственная сердобольность — сотрудница кредитной организации разжалобила 43-летнего мужчину и отправила восвояси.

На кадрах с места происшествия видно, что грабитель в медицинской маске и солнцезащитных очках заходит в помещение банка, направляет пистолет на единственную находящуюся внутри сотрудницу и требует наличные деньги. Та в ужасе начинает объяснять, что касса не работает, и предлагает даже отдать ему собственные деньги. Налётчик пытается настоять на своём, чем доводит напуганную женщину до истерики.

— Я вам честно говорю. У меня нет ключей. Я вас прошу, у меня дочка маленькая. Я не кассир. Давайте я вам своё дам, — умоляет она.

Тогда мужчина разворачивается и уходит, а сотрудница запирает за ним дверь. Искать горе-грабителя долго не пришлось. Его задержали дома на следующий день. Помимо пистолета и двух магазинов с 18 патронами, с которыми он пошёл на дело, у мужчины нашли коробку с дрелью, с помощью которой он, видимо, хотел совершить очередной налёт.

— В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружен и изъят пакет с картонной коробкой, внутри которой находилась дрель, а также записка с угрозами применения взрывчатого устройства в случае отказа в выдаче наличных денежных средств, — уточнила начальник пресс-службы областного ГУ МВД России Татьяна Петрова.

На допросе 43-летний подозреваемый ничего не отрицал. Он рассказал, что пытался ограбить банк, но у сотрудницы не оказалось ключей от кассы — и он ушёл. Что именно толкнуло его на преступление, мужчина не стал говорить. Сейчас он находится под стражей.