В Южной Корее умер звезда K-Pop Yohan

Йохан начал карьеру в 2015 году в K-Pop-группе NOM. После распада коллектива он присоединился к бойз-бенду TST, ранее известному как Top Secret.

Напомним, в декабре 2019 года в Южной Корее умер 27-летний Чха Ин Ха из поп-группы Surprise U, тело певца нашли в его доме. А в ноябре прошлого года в Сеуле нашли мёртвой 28-летнюю певицу и актрису Гу Хара, больше известную как Ха-ра (Ha-ra). Ранее она была членом женской группы KARA. Также в октябре 2019 года умерла 25-летняя бывшая участница группы F (x) Чхве Чжин Ри, выступавшая под псевдонимом Солли. Обе девушки незадолго до смерти переживали травлю в Сети.