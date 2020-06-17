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Власти Норвегии отрицают, что лосось стал причиной вспышки CoViD-19 на рынке Пекина

В столице КНР снова ввели карантинные меры.

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Фото © Pixabay

Вспышка коронавируса на рынке в Пекине не могла произойти из-за норвежского лосося. Об этом изданию E24 сообщил министр рыбной промышленности Одд Эмиль Ингебригтсен.

Лосось из Норвегии не связан с распространением коронавирусной инфекции в Пекине, и Норвегия пришла в этом вопросе к общему мнению с Китаем, — отметил он.

Напомним, на одном из крупнейших продуктовых рынков Пекина выявили вспышку коронавирусной инфекции. После этого власти города начали эпидемиологическое расследование и выяснили, что источником инфекции мог стать лосось, прибывший на торговую точку с рынка морепродуктов "Цзиншэнь". Всех контактировавших с заражёнными продуктами поместили на карантин, первичные тесты показали отрицательный результат. Рынок, с которого был поставлен заражённый лосось, полностью закрыли. Также и сам город закрыли на въезд, а внутри ввели карантинные меры, которые только недавно сняли, и отменили развлекательные мероприятия.

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