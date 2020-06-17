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Песков рассказал о дезинфекционных тоннелях в Кремле

Такие сооружения появились и в загородной резиденции президента России в Ново-Огарёве. Их разработала пензенская компания.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию СМИ о том, что в загородной резиденции Владимира Путина в Ново-Огарёве установили дезинфекционный тоннель для защиты от коронавируса. По его словам, такие тоннели есть и в Кремле.

Это действительно так. Такие средства дезинфекции установлены и в Кремле, в Кремле их даже две штуки установлено, и в резиденции в Ново-Огарёве, — проинформировал он.

Ранее Лайф сообщал, что дезинфекционный тоннель для президента разработала пензенская компания. Заказ удалось выполнить в сжатые сроки — сотрудники предприятия из Пензы стремились как можно скорее обеспечить безопасность российского лидера и людей, посещающих его резиденцию.

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