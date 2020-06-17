Песков рассказал о дезинфекционных тоннелях в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию СМИ о том, что в загородной резиденции Владимира Путина в Ново-Огарёве установили дезинфекционный тоннель для защиты от коронавируса. По его словам, такие тоннели есть и в Кремле.

— Это действительно так. Такие средства дезинфекции установлены и в Кремле, в Кремле их даже две штуки установлено, и в резиденции в Ново-Огарёве, — проинформировал он.