Генпрокурор: В 2019 году предотвращено 43 теракта в 24 регионах России

В общей сложности за 2019 год правоохранительными органами и спецслужбами было предотвращено 43 теракта в 24 регионах России. Однако уровень террористических угроз всё ещё остаётся высоким. Такие данные привёл в своём докладе на заседании Совета Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

— Сохраняется высокий уровень террористических угроз. Более чем на треть (38%) увеличилось число предотвращённых терактов, — сказал Краснов.

Как уточнил генеральный прокурор, в России по-прежнему уделяется повышенное внимание вопросам обеспечения уровня антитеррористической защищённости особо важных объектов и территорий. В частности, за прошлый год прокуроры направили в суды почти 11 тысяч исков об устранении выявленных нарушений.