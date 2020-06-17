ФСБ задержала двух членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на Дагестан в 1999 году

Сотрудники ФСБ совместно с полицией провели задержание двух уроженцев Ставропольского края, подозреваемых в участии в вооружённом нападении на Республику Дагестан в августе – сентябре 1999 года в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба. В ходе тех боёв погибло более 280 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Ещё 800 получили различные ранения. Также был нанесён значительный ущерб экономике Дагестана.

— В ходе совместной со Следственным комитетом Российской Федерации работы собраны неопровержимые доказательства соучастия в данном преступлении не понёсших уголовного наказания за его совершение уроженцев Ставропольского края Аджиньязова Суртланбека (1972 года рождения) и Арсланова Русланбека (1969 года рождения), — сообщили в пресс-центре ФСБ России.

— Мероприятия по розыску избежавших уголовной ответственности соучастников преступлений террористического характера прошлых лет продолжаются, — добавили представители спецслужбы.