Найден способ диагностики коронавируса без тестов

Американские исследователи из Кливлендской клиники научились диагностировать коронавирус без тестов. Результаты их научной работы опубликованы в журнале Chest.

Исследователи, основываясь на анализе историй болезней 12 тысяч пациентов с коронавирусом, выделили закономерности, которые позволяют с высокой степенью выявить болезнь и определить универсальные средства борьбы с нею.

Результаты представили в виде номограммы и развернули в онлайн-калькуляторе риска. Калькулятор учитывал все данные о человеке, включая его пол, возраст, этническую принадлежность, наличие хронических заболеваний и даже регион проживания.

Учёные пришли к выводу, что у мужчин, афроамериканцев и пожилых людей риск заболеть коронавирусом наиболее высок. Но эта вероятность снижается, если у человека есть прививки от пневмококковой инфекции или гриппа, а также если он принимал мелатонин, пароксетин или карведилол.

Также исследователи определили 16 препаратов и три их комбинации, которые эффективны в лечении и профилактике коронавируса. Но делать окончательные выводы пока рано, результаты нуждаются в дополнительной проверке.