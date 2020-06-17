"Вектор" начнёт испытания вакцины от коронавируса на добровольцах с 15 июля

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует приступить к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах с 15 июля, а зарегистрировать её планируется уже осенью. Такие сроки озвучил в среду генеральный директор центра Ринат Максютов на заседании санитарных экспертов государств – членов ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).

— В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности вакцины в минимальном объёме, необходимом для перехода на первую и вторую фазы клинических исследований суммарно на 300 добровольцах, и ожидаем запуска исследований на добровольцах с 15 июля, — проинформировал он.

Между тем добровольцы, принимающие участие в исследовании вакцины от коронавируса, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, будут вакцинированы уже 18–19 июня.

В пресс-службе ведомства рассказали, что после вакцинации испытуемые будут находиться в изоляции в стационаре 28 дней. Медики будут постоянно контролировать их состояние, брать анализы крови, в том числе для оценки иммуногенности вакцины, то есть следить за формированием иммунного ответа.

Напомним, что директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург проверил вакцину от коронавируса на себе. Неофициальные испытания вакцины от коронавируса на добровольцах исследовательского центра прошли успешно и не выявили побочных эффектов.