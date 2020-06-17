В Подмосковье мальчик ударил ножом пьяного отца, заступившись за мать. Таким приёмам он научился из фильмов

В Подмосковье семилетний мальчик заступился за мать, когда на неё напал пьяный отец — ребёнок схватил нож и ударил им родителя. Малыш рассказал, что такой приём он видел в кино.

По данным источника Лайфа, глава семейства был в очередном запое, когда в ночь на 16 июня решил громко послушать музыку. От шума проснулась жена и решила поговорить с супругом, но тот набросился на неё и стал душить. Потасовка разбудила их маленького сына, он прибежал на кухню и, пытаясь защитить маму, схватил нож, ударил им отца в спину. Позже мальчик рассказал, что видел, что так делают в кино.

В итоге мужчину госпитализировали с ножевым ранением, мать с детьми (в семье ещё один сын тринадцати лет) собираются обратиться в центр поддержки, им необходима помощь психологов.