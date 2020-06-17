США подняли в воздух истребители для сопровождения российских Ту-95МС

Четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над Тихим океаном и Чукотским морем. Около границы России и Соединённых Штатов их сопровождали американские истребители F-22, сообщает Минобороны РФ.

— На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-22 ВВС США, — сообщается в релизе.

Напомним, 15 июня российские истребители Су-27 поднялись для перехвата бомбардировщиков В-52H ВВС США и разведывательных самолётов, которые были зафиксированы над Балтикой на значительном удалении от границ РФ.