США подняли в воздух истребители для сопровождения российских Ту-95МС

Четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над Тихим океаном и Чукотским морем. Около границы России и Соединённых Штатов их сопровождали американские истребители F-22, сообщает Минобороны РФ.
— На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-22 ВВС США, — сообщается в релизе.
Напомним, 15 июня российские истребители Су-27 поднялись для перехвата бомбардировщиков В-52H ВВС США и разведывательных самолётов, которые были зафиксированы над Балтикой на значительном удалении от границ РФ.
А за прошлую неделю российские военные истребители, которые входят в состав дежурных по ПВО сил, четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы иностранными самолётами и беспилотниками. Разведку проводило 32 летательных аппарата.