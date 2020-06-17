"Это уже 105-я". Брат Кокорина пошутил про убийство после несостоявшегося пересмотра дела

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Сегодня Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу на вынесенный приговор футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, однако их адвокаты попросили перенести заседание на более поздний срок. Причиной тому стало возобновление РПЛ, в связи с чем у спортсменов начались тренировки. Об этом Лайфу рассказал младший брат одного из футболистов.

Кирилл Кокорин признался, что сам от пересмотра дела хочет добиться справедливости. Молодой человек был немногословен и от развёрнутого комментария отказался, сославшись на то, что торопится на экзамены. В один момент перед зданием суда началась давка, в результате чего Кирилл, вероятно, задел оператора. Адвокат парня пошутил, что тот может случайно убить журналиста, на что брат известного спортсмена ответил: "Это уже 105-я" (статья 105 УК РФ "Убийство").