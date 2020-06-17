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Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву перенесли из-за неявки футболистов в суд

По словам адвокатов, приезд в Москву — это большой риск для спортсменов.

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Александр Кокорин, Павел Мамаев (справа). Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Адвокаты Павла Мамаева и Александра Кокорина заявили ходатайство о переносе даты пересмотра приговора футболистам, так как фигуранты дела не явились на заседание.

Как стало известно Лайфу, защитники предъявили суду письма из клубов "Ростов" и "Сочи", в которых играют футболисты. В них говорится, что до конца сезона Александр Кокорин и Павел Мамаев не могут покинуть свои команды, так как готовятся к играм и проходят необходимые анализы на коронавирус. В письме также указано, что поездка в Москву для футболистов слишком рискованная, поскольку они могут заразиться CoViD-19.

Двое других фигурантов в суд пришли. Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были в сопровождении адвокатов.

Напомним, 13 мая второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Московский городской суд. В жалобе адвокатов отмечалось, что футболистов необоснованно наказали за причинение телесных повреждений водителю Виталию Соловчуку.

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