Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву перенесли из-за неявки футболистов в суд

Адвокаты Павла Мамаева и Александра Кокорина заявили ходатайство о переносе даты пересмотра приговора футболистам, так как фигуранты дела не явились на заседание.
Как стало известно Лайфу, защитники предъявили суду письма из клубов "Ростов" и "Сочи", в которых играют футболисты. В них говорится, что до конца сезона Александр Кокорин и Павел Мамаев не могут покинуть свои команды, так как готовятся к играм и проходят необходимые анализы на коронавирус. В письме также указано, что поездка в Москву для футболистов слишком рискованная, поскольку они могут заразиться CoViD-19.
Двое других фигурантов в суд пришли. Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были в сопровождении адвокатов.
Напомним, 13 мая второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Московский городской суд. В жалобе адвокатов отмечалось, что футболистов необоснованно наказали за причинение телесных повреждений водителю Виталию Соловчуку.