Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву перенесли из-за неявки футболистов в суд

Как стало известно Лайфу, защитники предъявили суду письма из клубов "Ростов" и "Сочи", в которых играют футболисты. В них говорится, что до конца сезона Александр Кокорин и Павел Мамаев не могут покинуть свои команды, так как готовятся к играм и проходят необходимые анализы на коронавирус. В письме также указано, что поездка в Москву для футболистов слишком рискованная, поскольку они могут заразиться CoViD-19.