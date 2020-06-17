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Звезде Comedy Woman Екатерине Варнаве разрешили въезд на Украину

Ранее в Киеве её сочли "угрозой национальной безопасности".

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Фото © instagram.com/kativarnava

Российской телеведущей, актрисе и звезде Comedy Woman Екатерине Варнаве разрешили въезд на Украину. По данным УНИАН, Минкультуры Незалежной убрало её имя из перечня запрещённых. При этом указ датируется ещё 18 марта.

Обновить список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, изъяв из него Екатерину Варнаву, — цитирует агентство документ.

Напомним, ранее Екатерина Варнава попала в чёрный список Минкульта Украины, так как её сочли лицом, которое представляет "угрозу национальной безопасности". Также ещё в 2017 году СБУ запретила телеведущей въезд в Незалежную сроком на пять лет.

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