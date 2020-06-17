Российской телеведущей, актрисе и звезде Comedy Woman Екатерине Варнаве разрешили въезд на Украину. По данным УНИАН, Минкультуры Незалежной убрало её имя из перечня запрещённых. При этом указ датируется ещё 18 марта.

— Обновить список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, изъяв из него Екатерину Варнаву, — цитирует агентство документ.