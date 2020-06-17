Мэр Иркутска перешёл на удалёнку из-за коронавируса у водителя

Мэр Иркутска Руслан Болотов перешёл на дистанционный режим работы. Такое решение он принял после того, как у водителя местной администрации, с которым контактировал глава города, обнаружили коронавирус. У самого Болотова тест на CoViD-19 отрицательный.

— Мэр Иркутска Руслан Болотов перешёл на дистанционную работу после того, как у водителя мэрии, с которым он был в контакте, обнаружили коронавирус, — сообщается на официальной странице администрации в социальной сети "ВКонтакте".

Как отметили в администрации города, водитель мог заразиться во время выездов по борьбе с коронавирусом. Водители мэрии Иркутска участвуют в развозе предписаний Роспотребнадзора, проверяют людей, находящихся на самоизоляции, и возят медиков, которые тестируют горожан.