КНДР показала, как взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

Опубликовано новое видео подрыва межкорейского офиса связи в Кэсоне. Запись уничтожения здания была обнародована северокорейским телеканалом KCTV. На кадрах видно, как мощный взрыв не оставляет буквально камня на камне от здания. А на его месте поднимается огромное облако дыма и пыли.

Напомним, Северная Корея "обрубила" все линии связи с Южной и обвинила её правительство во вбросе агитационных антиправительственных листовок на свою территорию. В КНДР также пообещали осуществить "акт возмездия" за провокацию силами армии страны. Через некоторое время в Южной Корее заявили, что северокорейские власти не выходят на связь в координационном бюро, хотя до этого стороны исправно созванивались. Позже стало известно, что здание межкорейского офиса в Кэсоне подорвали.