Раненные в ходе стрельбы в Москве полицейские остаются в тяжёлом состоянии

Состояние пострадавших в результате стрельбы на Ленинском проспекте сотрудников ДПС остаётся тяжёлым. По данным Лайфа, старшего лейтенанта полиции Алексея Пояркова перевели в хирургическую реанимацию Боткинской больницы. Капитан полиции Сергей Крылов остаётся в нейрохирургическом отделении больницы имени Пирогова.
Напомним, перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла 15 июня. 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл огонь по сотрудникам ДПС после того, как те остановили автомобиль такси. Лайф публиковал видео с моментом перестрелки.
В ходе обысков дома у нападавшего нашли экстремистскую литературу. Сам стрелок находится в НИИ имени Склифосовского в тяжёлом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Раненных в перестрелке на Ленинском проспекте полицейских представят к госнаградам.