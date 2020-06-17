Раненные в ходе стрельбы в Москве полицейские остаются в тяжёлом состоянии

Состояние пострадавших в результате стрельбы на Ленинском проспекте сотрудников ДПС остаётся тяжёлым. По данным Лайфа, старшего лейтенанта полиции Алексея Пояркова перевели в хирургическую реанимацию Боткинской больницы. Капитан полиции Сергей Крылов остаётся в нейрохирургическом отделении больницы имени Пирогова.

Напомним, перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла 15 июня. 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл огонь по сотрудникам ДПС после того, как те остановили автомобиль такси. Лайф публиковал видео с моментом перестрелки.