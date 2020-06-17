НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

В США решили снести памятник конкистадору из-за протестов со стрельбой

В ходе беспорядков один человек получил огнестрельное ранение, он госпитализирован.

99

Мэр американского города Альбукерке Тим Келлер заявил о решении снести памятник испанскому конкистадору Хуану де Оньяте, ставший причиной протестов и стрельбы.

Стрельба вчера вечером у памятника Оньяте — ужасающий, недопустимый акт насилия. Вчера скульптура перестала быть просто символом и стала вопросом общественной безопасности, её снесут сегодня, — приводит телеканал CNN заявление градоначальника.

В ходе беспорядков один человек получил огнестрельное ранение. Пострадавший находится в критическом, но стабильном состоянии. Было задержано несколько протестующих, которые, вероятно, причастны к инциденту и у которых при себе было огнестрельное оружие.

Ранее Лайф сообщал, что в Британии протестующие снесли и сбросили в реку памятник работорговцу.

Выбор редакции

Loading...