В США решили снести памятник конкистадору из-за протестов со стрельбой

Stephen Baca is seen in the video shoving a protestor moments before shooting. @505Will @KOB4 pic.twitter.com/yQWLwDA5uw— Megan Abundis (@meganrabundis) June 16, 2020
Мэр американского города Альбукерке Тим Келлер заявил о решении снести памятник испанскому конкистадору Хуану де Оньяте, ставший причиной протестов и стрельбы.
— Стрельба вчера вечером у памятника Оньяте — ужасающий, недопустимый акт насилия. Вчера скульптура перестала быть просто символом и стала вопросом общественной безопасности, её снесут сегодня, — приводит телеканал CNN заявление градоначальника.
В ходе беспорядков один человек получил огнестрельное ранение. Пострадавший находится в критическом, но стабильном состоянии. Было задержано несколько протестующих, которые, вероятно, причастны к инциденту и у которых при себе было огнестрельное оружие.
Ранее Лайф сообщал, что в Британии протестующие снесли и сбросили в реку памятник работорговцу.