В США решили снести памятник конкистадору из-за протестов со стрельбой

— Стрельба вчера вечером у памятника Оньяте — ужасающий, недопустимый акт насилия. Вчера скульптура перестала быть просто символом и стала вопросом общественной безопасности, её снесут сегодня, — приводит телеканал CNN заявление градоначальника.

В ходе беспорядков один человек получил огнестрельное ранение. Пострадавший находится в критическом, но стабильном состоянии. Было задержано несколько протестующих, которые, вероятно, причастны к инциденту и у которых при себе было огнестрельное оружие.