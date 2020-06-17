СМИ: Пентагон саботирует распоряжение Трампа о выводе войск из Германии

Министерство обороны США намеренно тормозит исполнение распоряжения президента страны Дональда Трампа о выводе части военнослужащих с американских баз, расположенных в Германии. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник в администрации.

— Если они действительно находят желание президента передислоцировать наши войска настолько отталкивающим, что не могут с этим смириться, то должны поступить достойно и подать в отставку, — рассказал он в интервью журналистам.

По данным издания, в Белом доме уверены, что министр обороны Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли намеренно используют политику "бюрократической непримиримости", чтобы максимально затруднить выполнение распоряжения Трампа. Отмечается, что аналогичная тактика была предпринята американскими генералами и в отношении вывода войск из Афганистана.

Журналисты указывают, что в настоящее время в США наблюдается серьёзный раскол во взглядах на политику страны между администрацией президента и руководством Минобороны. Однако при этом они отмечают, что публичные акты несогласия с решениями главнокомандующего и их саботирование — уже основание для ухода в отставку.