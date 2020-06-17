Следствие предъявило окончательное обвинение "тулунскому маньяку", орудовавшему с 1992 года

Следователи предъявили окончательное обвинение жителю города Тулун в Иркутской области, который подозревается в совершении серии убийств и изнасилований женщин в период с 1992 по 2019 год. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

— С 1992 года по январь 2019 года обвиняемый совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории города Тулуна Иркутской области. В рамках расследования уголовного дела были установлены признаки серийности преступлений, мужчина действовал всегда по одной схеме: под угрозой ножа отводил женщин в безлюдные места, где совершал с ними преступления сексуального характера, — говорится в сообщении.

Установить личность преступника было крайне затруднительно, так как его жертвы зачастую сообщали противоречащие друг другу сведения о нём. Долгое время его характерными приметами были усы, кепка и запах солярки от одежды.