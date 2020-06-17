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У спикера нижней палаты парламента Казахстана выявили коронавирус

Незадолго до этого он проводил встречу с главой Минздрава страны, чей диагноз подтвердился ранее.

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Фото © Пресс-служба мажилиса парламента Казахстана

Результаты тестирования на коронавирусную инфекцию председателя мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

Придерживаясь утверждённого протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции. В данное время председатель мажилиса продолжает работать дистанционно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работу в дистанционном режиме спикер вёл на протяжении последнего месяца, за исключением пленарных заседаний. Единственным очным мероприятием была встреча с главой Минздрава страны Елжаном Биртановым, у которого ранее также был подтверждён коронавирус.

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