У спикера нижней палаты парламента Казахстана выявили коронавирус

— Придерживаясь утверждённого протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции. В данное время председатель мажилиса продолжает работать дистанционно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работу в дистанционном режиме спикер вёл на протяжении последнего месяца, за исключением пленарных заседаний. Единственным очным мероприятием была встреча с главой Минздрава страны Елжаном Биртановым, у которого ранее также был подтверждён коронавирус.