В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении пациентов с тяжёлой формой коронавируса

Результаты клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения пациентов с коронавирусом доказали его эффективность в борьбе с инфекцией и стали "научным прорывом". Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Ранее исследователи из Оксфорда опубликовали предварительный отчёт, согласно которому противовоспалительное лекарство на 35% снижает риски летального исхода среди пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ, а среди получающих кислород — на 20%. При этом его стоимость в британских аптеках составляет около пяти фунтов стерлингов — немногим более 400 рублей.

Данные исследования уже прокомментировали первые лица Великобритании — премьер-министр Борис Джонсон, глава МИД Доминик Рааб и главный санитарный врач Крис Уитти, которые назвали открытие "важнейшим из полученных" в мире на текущий момент. Британское правительство уже одобрило дексаметазон для лечения пациентов с коронавирусом.