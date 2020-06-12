В Минздраве назвали препараты, недопустимые для профилактики коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил об опасности использования препаратов от малярии для профилактики коронавируса.
- Поскольку к этим препаратам, во-первых, существует доступ только рецептурный, по назначению врача, категорически профилактически эти препараты рекомендовать нельзя, - сказал министр в эфире телеканала "Россия-1".
Он добавил, что такие средства вызывают большое число побочных эффектов, которые могут привести к неблагоприятному исходу: начиная от аллергии и заканчивая серьёзными нарушениями сердечного ритма. Мурашко подчеркнул, что употребление здоровыми людьми противомалярийных лекарств недопустимо.
Ранее президент США Дональд Трамп разрекламировал противомалярийные препарат гидроксихлорохин. В свою очередь, учёные доказали его неэффективность и заявили, что каждый четвёртый, принимавший их, скончался.