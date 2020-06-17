НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Врач заявил, что последние месяцы пошли на пользу рождаемости в России

Он отмечает, что, несмотря ни на что, "пессимистичных" настроений среди будущих мам нет.

807

Фото © Pixabay

Ситуация с коронавирусной инфекцией привела к ухудшению показателей в абсолютном большинстве областей — от продаж до производства. Однако в случае рождаемости сидящие по домам россияне, напротив, смогли помочь улучшению статистики. Об этом заявил руководитель роддома Центральной клинической больницы Управления делами Президента Евгений Ананьев.

Мы уже увидели этот тренд по увеличению запросов на прикрепление к женской консультации для ведения беременности, — сказал он в интервью РИА "Новости".

По его словам, специалисты не отмечают каких-либо "пессимистичных настроений" как среди мам, так и среди пациенток, с которыми ведётся работа по программам ЭКО и другим репродуктивным технологиям. Говоря о демографии, Ананьев выразил уверенность, что улучшит положение дел и программа государственной поддержки по стимуляции рождаемости, благодаря ей появление в семье первенца можно не откладывать на более поздний срок.

Ранее Лайф сообщал, что доля детей среди населения России достигла исторического максимума — более 22%.

Выбор редакции

Loading...