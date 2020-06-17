Врач заявил, что последние месяцы пошли на пользу рождаемости в России

Ситуация с коронавирусной инфекцией привела к ухудшению показателей в абсолютном большинстве областей — от продаж до производства. Однако в случае рождаемости сидящие по домам россияне, напротив, смогли помочь улучшению статистики. Об этом заявил руководитель роддома Центральной клинической больницы Управления делами Президента Евгений Ананьев.

— Мы уже увидели этот тренд по увеличению запросов на прикрепление к женской консультации для ведения беременности, — сказал он в интервью РИА "Новости".

По его словам, специалисты не отмечают каких-либо "пессимистичных настроений" как среди мам, так и среди пациенток, с которыми ведётся работа по программам ЭКО и другим репродуктивным технологиям. Говоря о демографии, Ананьев выразил уверенность, что улучшит положение дел и программа государственной поддержки по стимуляции рождаемости, благодаря ей появление в семье первенца можно не откладывать на более поздний срок.