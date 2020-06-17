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В Забайкалье нашли тело четвёртого взрослого, который утонул при спасении девочки из реки

По данным следователей, признаков "криминального" характера не обнаружено.

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Фото © Сергей Ермохин / ТАСС

Из акватории реки Онон в Забайкальском крае поисковиками было извлечено тело четвёртого погибшего, который утонул при попытке спасти из водоёма несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального СУ СКР Егора Маркова.

На данный момент признаков криминального характера инцидента мы не видим, назначена судмедэкспертиза, — приводит его слова агентство.

Ранее Лайф сообщал, что трагедия произошла в районе посёлка Нижний Цасучей. Компания родственников отдыхала на берегу, пока 15-летняя девочка плавала в реке. Когда она попала в водоворот, взрослые бросились ей на помощь, четверо из них не справились с течением и погибли.

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