В Забайкалье нашли тело четвёртого взрослого, который утонул при спасении девочки из реки

Из акватории реки Онон в Забайкальском крае поисковиками было извлечено тело четвёртого погибшего, который утонул при попытке спасти из водоёма несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального СУ СКР Егора Маркова.

Ранее Лайф сообщал, что трагедия произошла в районе посёлка Нижний Цасучей. Компания родственников отдыхала на берегу, пока 15-летняя девочка плавала в реке. Когда она попала в водоворот, взрослые бросились ей на помощь, четверо из них не справились с течением и погибли.