Будет очень жарко. Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Жителей столицы в среду ожидает переменная облачность без осадков. Температура днём в Москве поднимется до 31 градуса выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на четверг она опустится до плюс 17 градусов. Метеорологи прогнозируют в столичном регионе ветер переменных направлений, который будет дуть со скоростью до 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.