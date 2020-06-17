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Будет очень жарко. Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Температура днём поднимется до 31 градуса тепла.

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Жителей столицы в среду ожидает переменная облачность без осадков. Температура днём в Москве поднимется до 31 градуса выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на четверг она опустится до плюс 17 градусов. Метеорологи прогнозируют в столичном регионе ветер переменных направлений, который будет дуть со скоростью до 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье же воздух днём прогреется также до 31 градуса тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 14 градусов выше нуля.

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