Врач назвал простейший способ бросить курить. Для этого не нужно бежать в аптеку или к врачам

Глоток воды из бутылки может помочь человеку бросить курить. Об этом в беседе с радио "Спутник" рассказал президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Андрей Дёмин.

— Бутылка с водой в руках позволит курящему человеку чем-то занять руки. Курение — это действие, в котором заняты руки. Поэтому глоток воды в какой-то степени может это заменить, — отметил Дёмин.

Он также отметил, что употребление воды может помочь справиться с головными болями, которые бывают в первые дни после того, как человек бросает курить, а также избежать набора лишнего веса.

— В этом случае необходимо отказываться от газированных высококалорийных напитков и употреблять простую воду. Более того, если выпить воды незадолго до еды, можно ограничить количество съеденного, — добавил врач.